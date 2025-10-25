Ехал задним ходом: семья погибла на трассе в Крыму после столкновения с грузовиком

Смертельное ДТП с участием грузовика и такси произошло в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму большегруз, сдавая задним ходом, наехал на легковушку. В результате погибла целая семья, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале .

ДТП произошло 24 октября. Большегруз ехал со стороны Керчи в направлении Симферополя. В какой-то момент водитель грузовика начал сдавать назад. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем LADA, который двигался в попутном направлении.

Предварительно, это была машина такси, внутри которой находились четверо: водитель и семья из трех человек, в том числе ребенок 2017 года рождения. Все, кроме водителя, скончались от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее иномарка въехала в столб в Пензенской области. Погибли два пассажира — мужчина и младенец.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.