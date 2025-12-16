Едва не погиб на глазах у жены: тонущего россиянина спасли на пляже в Таиланде
Российский турист едва не утонул на глазах у своей супруги на пляже курорта Паттайя в Таиланде. Мужчину госпитализировали, сообщает издание Pattaya Mail.
Инцидент произошел накануне на пляже Джомтьен. Тайские спасатели оперативно извлекли из воды мужчину, который находился в состоянии сильного стресса. Пострадавшему оказали первую помощь и вместе с женой доставили в местную больницу.
По мнению очевидцев, мужчина мог начать тонуть из-за холодной воды или мышечной судороги. Они отметили самоотверженность спасателей и пожелали россиянину скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что 30-летняя россиянка погибла во время сильнейшего наводнения, вызванного многодневными ливнями на Бали. Ее тело было обнаружено под мостом.
