Едва не погиб на глазах у жены: тонущего россиянина спасли на пляже в Таиланде

сегодня в 19:50

Pattaya Mail: российского туриста спасли от утопления на пляже в Паттайе

Российский турист едва не утонул на глазах у своей супруги на пляже курорта Паттайя в Таиланде. Мужчину госпитализировали, сообщает издание Pattaya Mail .

Инцидент произошел накануне на пляже Джомтьен. Тайские спасатели оперативно извлекли из воды мужчину, который находился в состоянии сильного стресса. Пострадавшему оказали первую помощь и вместе с женой доставили в местную больницу.

По мнению очевидцев, мужчина мог начать тонуть из-за холодной воды или мышечной судороги. Они отметили самоотверженность спасателей и пожелали россиянину скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что 30-летняя россиянка погибла во время сильнейшего наводнения, вызванного многодневными ливнями на Бали. Ее тело было обнаружено под мостом.

