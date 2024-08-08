Единственная выжившая после атаки ВСУ на скорую помощь в Судже пришла в себя

Единственная выжившая после удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Судже Курской области пришла в себя, сообщает Baza .

Дарья Коннова учится в ординатуре по специальности «Кардиология». Работать в скорой помощи она стала в 2021 году и даже успела побывать в красной зоне во время вспышки коронавируса.

6 августа ВСУ напали на приграничные территории Курской области. Бригада Конновой решила помочь пострадавшим и добровольно поехала в Суджанский район.

Вечером украинские силы с помощью дрона-камикадзе атаковали машину скорой помощи, в которой находилась Коннова и ее коллеги. Во время нападения погибли водитель и фельдшер, молодой врач была ранена и контужена.

Недавно Коннова очнулась и рассказала, что не помнит, как оказалась в больнице. Сейчас девушка не может передвигаться. В ее ногу угодил осколок, также у врача повреждены рука и челюсть.