Дымовую шашку бросили в премьеров Польши и Нидерландов во время выступления

Неизвестный бросил дымовую шашку на сцену во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска и его голландского коллеги Дика Схофа, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в Вагенингене во время выступления премьеров на мероприятии, посвященному годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск.

На опубликованных кадрах видно, как в ходе выступления Туска на сцену прилетает дымовая шашка, из которой повалил красный густой дым. Затем сотрудники охраны оперативно эвакуируют политиков.

После инцидента польский премьер предположил, что это дело рук протестующих против действий Израиля в секторе Газа. Туск добавил, что в результате действий неизвестных никто не пострадал.

В настоящее время неизвестно, удалось ли правоохранительным органам задержать злоумышленника.