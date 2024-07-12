Дым столбом: появилось видео сгорающего дотла клуба «Карэ» в Подмосковье
Видео горящего клуба «Карэ» в Солнечногорске опубликовано в Сети
0:21
В подмосковном Солнечногорске полностью сгорел клуб «Карэ». Видео с места событий публикует 360.ru.
В ролике можно заметить, как из здания валят большие клубы густого дыма. Заведение охватил огонь, также запечатлена работа спасателей, ликвидирующих пожар.
В подмосковном главке МЧС России сообщали, что сигнал о пожаре в «Карэ» поступил ночью 12 июля в 03:47. В начале восьмого часа утра пожарные локализировали возгорание на площади 400 квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.
Накануне в Сети появилось видео горящей мансарды в девятиэтажке в Подольске. Огонь охватил дом на улице Веллинга, данных о пострадавших не приводилось.