Дым столбом: появилось видео сгорающего дотла клуба «Карэ» в Подмосковье

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Видео горящего клуба «Карэ» в Солнечногорске опубликовано в Сети

В подмосковном Солнечногорске полностью сгорел клуб «Карэ». Видео с места событий публикует 360.ru .

В ролике можно заметить, как из здания валят большие клубы густого дыма. Заведение охватил огонь, также запечатлена работа спасателей, ликвидирующих пожар.

В подмосковном главке МЧС России сообщали, что сигнал о пожаре в «Карэ» поступил ночью 12 июля в 03:47. В начале восьмого часа утра пожарные локализировали возгорание на площади 400 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Сети появилось видео горящей мансарды в девятиэтажке в Подольске. Огонь охватил дом на улице Веллинга, данных о пострадавших не приводилось.