Опубликовано видео горящей мансарды в девятиэтажке в Подольске

Прокуратура взяла на контроль пожар в девятиэтажке в Подольске

Подольская городская прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту пожара в мансарде на девятом этаже многоквартирного дома на улице Веллинга, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Возгорание произошло днем 11 июля. На опубликованном ведомством видео видно, как с последнего этажа через окна вырываются языки пламени.

Жильцов многоквартирного дома из-за пожара эвакуировали.

В прокуратуре отметили, что будут следить не только за ходом проверки по факту пожара, но и выяснят законность надстройки на последнем этаже.