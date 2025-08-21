Дым с верхних этажей: жилой дом загорелся на юге Москвы
Многоэтажный жилой дом загорелся на юге Москвы
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Сильный пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Липецкой улице в столице, сообщает «Осторожно, Москва».
На видео с места ЧП показано, что из окна квартиры на верхнем этаже валит густой черный дым.
К месту происшествия прибыли бригады МЧС. Пожарные начали тушить огонь.
Ранее на ЦКАД в округе Пушкинский загорелся автомобиль. Горящее авто было полностью объято пламенем, оно стояло на обочине трассы у отбойника.