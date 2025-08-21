Полыхает как факел: появилось видео с горящим автомобилем на ЦКАД в Подмосковье
Автомобиль сгорел на 50 км ЦКАД в Подмосковье
Фото - © скриншот
На ЦКАД в округе Пушкинский загорелся автомобиль. Пожар попал на видео, его публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Видео снято из проезжающей мимо машины. Горящее авто полностью объято пламенем, оно стоит на обочине трассы у отбойника.
На асфальте перед местом происшествия лежат обломки, предположительно, от столкновения автомобиля.
Происшествие случилось на 50-м км ЦКАД.