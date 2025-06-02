Дым растянулся на километры: мощный пожар охватил завод красок под Петербургом

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«Фонтанка»: в Ленобласти вспыхнул сильный пожар на заводе красок

В поселке Янино-1 Ленинградской области, предварительно, произошел пожар на заводе красок «Пигмент». Дым от возгорания растянулся на несколько километров, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. МЧС пока не подтверждало информацию о пожаре на заводе.

Очевидцы также опубликовали кадры с предполагаемого места возгорания, снятые с разных ракурсов. На них виден горящий объект и густой черный дым, вздымающийся в небо.

Информации о причинах предполагаемого пожара и наличии пострадавших пока не приводилось.

В субботу, 31 мая, пожар произошел на территории производственного здания «Колесник» в подмосковном Красногорске. Спасателям удавалось локализовать пламя на площади 4000 квадратных метров.