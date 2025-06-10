Дым ползет из подвала: в Москве эвакуировали сотни людей из госпиталя МВД

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Почти 500 человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве из-за задымления

В госпитале МВД на улице Народного Ополчения в Москве произошло задымление. Дым ползет из серверной, сообщает « МК: срочные новости ».

Из-за задымления в госпитале провели эвакуацию и вывели 497 человек. Дым пополз из подвала, там расположена серверная и хранятся эвакуаторы.

Причина произошедшего выясняется.

Ранее пожар произошел на подземном паркинге по адресу: Москва, Краснобогатырская улица, дом 9. Пожарные наблюдали плотное задымление.