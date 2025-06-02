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6 человек спасли на пожаре в подземном паркинге на востоке Москвы

Пожар произошел в подземном паркинге по адресу: Москва, Краснобогатырская улица, дом 9, пожарные наблюдали плотное задымление, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

В ходе разведки пожарные спасли шесть человек.

В здании горели две машины автомобилей на -1 этаже. Возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших в данном ЧП не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в Красногорске. Там горели ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории.