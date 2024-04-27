Двухметровая оранжевая змея среди ночи напугала москвича и его собаку

Ночью 27 апреля в московскую службу «112» поступило сообщение — прохожий обнаружил дикое животное на лице Красина. По описанию жителя столицы, перед ним был «двухметровая оранжевая змея тигрового окраса», сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» .

Москвич прогуливался с собакой по городу, когда заметил змею и позвонил по номеру 112. На место выдвинулся аварийно-спасательный отряд № 1 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Они обнаружили рептилию, которая мирно спала в дупле дерева. Спасатели аккуратно отловили змею с помощью специального инструмента и поместили ее в контейнер.

На деле рептилия оказалась длиной около 60 см. Ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ранее мужчина со змеей на шее пытался ограбить магазин при заправочной станции в американском городе Мемфис. В первый раз злоумышленник просто требовал денег, делая вид, что готовится достать оружие. А во второй раз вернулся с полутораметровой змеей на шее.