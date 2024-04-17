Вооруженный полутораметровой змеей мужчина пытался ограбить магазин в США

Мужчина со змеей на шее пытался ограбить магазин при заправочной станции в городе Мемфис, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал WREG.

Известно, что 26-летний мужчина сначала совершил покупку в магазине при заправочной станции, затем дважды возвращался в торговую точку.

В первый раз злоумышленник просто требовал денег, делая вид, что готовится достать оружие. А во второй раз вернулся с полутораметровой змеей на шее. Он надеялся, что продавец испугается рептилию, но ошибся.

Сотрудник торговли дал отпор, используя собственное огнестрельное оружие, затем вызвал экстренные службы. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого в попытке грабежа при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время он отпущен под залог в 4 тыс. долларов (примерно 376,6 тыс. рублей — прим. ред.).

На следующий день родственники злоумышленника извинились перед продавцом и предлагали возместить ему причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае двое подростков пытались ограбить автовокзал. Мальчики лет 10-12 угрожали кассиру предметом похожим на пистолет.