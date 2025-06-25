Двух членов банды Басаева отправили в тюрьму на долгие сроки

Двух членов группировки Басаева приговорили к 21 и 24 годам колонии за убийство российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает РЕН ТВ .

По данным следствия, Тахир Бегельдиев* и Вахит Хамзатханов* тогда вступили в состав одной из вооруженных группировок. Она создавалась в целях нападения на мирных граждан, правоохранителей и военных.

Затем мужчины атаковали российских военнослужащих. Это произошло в станице Червленная 2 октября 1999 года. В результате действий боевиков были убиты 15 военнослужащих. Еще 28 пострадали.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал фигурантов виновными в убийстве. Бегельдиев* получил 21 год лишения свободы, Хамзатханов* — 24 года. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ заявляла, что задержала еще четырех членов группировок Басаева и Хаттаба. Все они принимали участие в атаках российских военных в 1999 и 2000 годах.

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.