ФСБ задержала еще четырех членов группировок Басаева и Хаттаба

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с полицейскими, Росгвардией и СК РФ провели задержание четырех боевиков группировок Басаева и Хаттаба. Они принимали участие в атаках российских военных в 1999 и 2000 годах, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Правоохранители нашли доказательства участия в преступлении Раджаба Х., Арсена К., Расула Т. и Батыра А. За преступления они не понесли уголовное наказание.

Мужчин задержали по адресам проживания. Арсена К. схватили в Ставропольском Крае, Батыра А. в Республике Ингушетия, Раджаба Х. в Республике Дагестан, Расула Т. в Астраханской области.

Мужчин подозревают в причастности к нападению в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999 года, в Шелковском районе Чечни в октябре 1999 года, а также псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни в феврале 2000 года.

От действий предполагаемых преступников погибли 130 военных. Еще около 80 были ранены.

Мужчин обвинили в бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов. Сотрудники ФСБ и дальше ищут членов бандформирования Басаева и Хаттаба, которые атаковали военных РФ в 1999 и 2000 году.