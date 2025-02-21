Двоих человек спасли с московских крыш за утро

Утром 21 февраля в Москве сразу двух человек спасли с крыш. В дело вовремя вмешались полицейские и психологи, сообщает « МК: срочные новости ».

В госпитале ветеранов войн №3 на Стартовой улице пациент на протяжении двух часов стоял на козырьке балкона. Высота составляла примерно 13 этажей. Однако сотрудникам служб удалось уговорить его успокоиться.

В отеле на улице Привольной мужчина стоял на крыше на высоте третьего этажа. Полицейские и психологи смогли предотвратить трагедию.

Ранее 16-летняя школьница из Москвы была обнаружена с травмами, характерными для суицида. Это произошло после того, как ее друг ушел из жизни по дороге домой.