Двое украинцев плюнули кондуктору в лицо и избили машиниста поезда в Германии

Двое украинцев устроили дебош в пассажирском поезде в Германии 4 февраля. Они напали на двух сотрудников железной дороги, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

Дебоширы — украинцы 26 и 38 лет. Они ехали в региональном поезде Volmetalbahn. На станции Брюгге у них произошел конфликт с кондуктором, который подошел проверить билеты.

Оказалось, что 38-летний пассажир ехал «зайцем». После того, как у него потребовали билет, он начал вести себя агрессивно. В итоге его друг плюнул кондуктору в лицо.

Сотрудник поезда вызвал машиниста, после того, как тот пришел, конфликт перерос в драку. Украинцы избили машиниста. К счастью, он получил незначительные травмы.

Вскоре на место прибыли полицейские. Они попросили всех пассажиров покинуть транспорт и составили протокол. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и просматривают видеозаписи.

