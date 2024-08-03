Двое сотрудников ЦБ РФ задержаны за махинации с ветхими купюрами

Силовики задержали двух сотрудников ЦБ РФ, подозреваемых в краже денег, которые должны были уничтожить, сообщает Baza .

Были выявлены два инженера 36 и 49 лет, работавшие в одном из отделов Южного главного управления Банка России. Как считают следователи, мужчины в сговоре с другими лицами похитили около 2 тыс. пятитысячных купюр (на общую сумму 9,77 млн рублей). Эти деньги должны были уничтожить с помощью специальной счетно-сортировальной машины со шредером.

Пропажу денег выявили в июле. При этом неизвестно, когда была сама кража.

Как полагают специалисты, ущерб может быть больше — при обыске у злоумышленников нашли ветхие деньги на общую сумму свыше 100 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере).