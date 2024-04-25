Двое российских бойцов признались в убийстве 5 человек в Херсонской области

Baza: двоих бойцов ВС РФ подозревают в убийстве 5 человек в Херсонской области

Двоих российских военных задержали по подозрению убийстве пятерых человек в Херсонской области. Они признались в совершении преступлений, сообщает Baza .

Тела жертв начали находить накануне утром в селе Подо-Калиновка. Первой обнаружили женщину с огнестрельными ранениями. Также на ее теле были следы применения взрывчатки. Вблизи найдены фрагменты пуль и кольцо от гранаты.

Спустя 15 минут замглавы ВГА Алешкинского района нашел обгоревшие и обезображенные тела мужчины и женщины. На место прибыли сотрудники полиции. Предварительно, убитыми оказались глава администрации села Любовь Т. и военнослужащий Алексей Г. На месте убийства обнаружены гильзы от автомата Калашникова.

Оперативники задержали двоих бойцов ВС РФ по подозрению в совершении преступлений. В ходе допроса они признали вину и рассказали еще о двух случаях убийства. В лесополосе на выезде из села Абрикосовка полицейские нашли обгоревшие тела мужчин с огнестрельными ранениями. Одним из убитых оказался российский военный.

Один из задержанных неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийство, кражу, а также хранение и сбыт наркотиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют мотивы убийства и все обстоятельства произошедшего.

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