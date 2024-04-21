Baza: жителя Рязани избили военные, принявшие его за диверсанта

Житель Рязани рассказал, что его избили военные, которые приняли мужчину за диверсанта, а когда поняли ошибку, то выдали побои за падение с мотоцикла, сообщает Telegram-канале Baza .

Недавно мужчина купил мотоцикл и решил прокатиться перед сезоном. По советам других байкеров, для обкатки мотоцикла он выбрал дорогу около военного аэродрома. Сначала он поехал туда, но увидел, что нет следов других байков, поэтому развернулся и уехал.

Потом он заправил мотоцикл и повез в гараж. По пути его остановили вооруженные люди, которые представились военными из отряда «Вихрь». Они спросили, был ли мотоциклист около аэродрома, отобрали байк и повели в штаб.

Задержанный хотел объяснить, что не делал ничего противозаконного, а на дороге не установлены ограничительные знаки. Он разблокировал телефон, предлагал военным показать паспорт с пропиской, так как регистрация у него в районе военного аэродрома Дягилево, но мужчину не слушали. Его отвели в кабинет к старшему, сказали, что это шпион, а еще рассказали про перекусанную проволоку, которая якобы была найдена в районе аэродрома.

Как уточнил мотоциклист, он отрицал все предъявленные обвинения, но толку от этого не было. Также доказательством стал найденный в мессенджере украинский канал, на который был подписан мужчина. Он пытался объяснил, что это пророссийский канал, остальные подписки у него на отечественные СМИ и военкоров.

Задержанного избили четыре человека в масках, также они пробовали оторвать его ухо пассатижами. В итоге бойцы поняли, что ошиблись, и вызвали наряд ДПС. Мужчине приказали молчать о случившемся, а полиции сказать, что он упал с байка. Пострадавшего отвезли в ОВД, выписали штраф за езду без номеров, а затем вызвали медиков скорой помощи.

Врачи выявили у пациента перелом глазницы, носа и ребер, контузию левого глаза, пневмоторакс, а также множественные ушибы. В больницу к пострадавшему приезжали полицейские, он решил написать заявление, которое также приняли и в военной прокуратуре.