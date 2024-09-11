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Двое рабочих провалились в люк в Москве, один погиб

В Москве двое рабочих провалились в канализационный люк, который расположен на территории детского сада. Один из них погиб, сообщает пресс-служба МЧС России .

Мужчины угодили в люк для тепловых камер. Один из рабочих смог выбраться оттуда.

Второй мужчина находится в тепловой камере без признаков жизни.

На месте ЧП работают спасатели МЧС России. С помощью экскаватора они копают котлован, чтобы достать погибшего.

Ранее на Урале коммунальщиков заставали платить 400 тыс. рублей упавшему в кипяток ребенку. Мальчик угодил в открытый люк над колодцами системы теплоснабжения.