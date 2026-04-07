Двое рабочих погибли при падении люльки с 15 этажа на стройке в Москве

Люлька с рабочими рухнула с высоты пятнадцатого этажа на строительном объекте на западе Москвы, сообщает «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла во вторник утром на Верейской улице в столичном районе Очаково-Матвеевское.

По предварительным данным, от полученных травм в результате ЧП оба рабочих погибли на месте. В настоящее время информация уточняется.

Ранее рабочий свалился в шахту лифта на стройке жилого комплекса на Производственной улице в Москве. От полученных травм мужчина погиб на месте.

