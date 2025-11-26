Двое несовершеннолетних и двое взрослых планировали поджечь релейный шкаф

На Алтае задержали четверых человек в попытке теракта на железной дороге

Следственный комитет России задержал четверых жителей Алтайского края, включая двух несовершеннолетних, по обвинению в покушении на террористический акт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, подозреваемые пытались поджечь релейный шкаф на перегоне станций Барнаул — Южный Западно-Сибирской железной дороги с использованием горючих материалов.

По данным следствия, злоумышленники действовали за вознаграждение в 25 тысяч рублей, обещанное через популярный среди молодежи мессенджер. Задержание произвели сотрудники транспортной полиции МВД по Сибирскому федеральному округу и УФСБ по Алтайскому краю.

Суд избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, включая проверки показаний на месте и судебные экспертизы.

