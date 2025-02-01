Двое неизвестных набросились с мачете на российскую пару в Индии

Двое неизвестных, вооруженных мачете, набросились на пару российских туристов в Индии. У пострадавшего мужчины глубокие порезы на лице, ухе и шее, сообщает SHOT .

Мужчина и женщина приехали на отдых в Индию из Казани. Они решили заночевать в палатках на одном из пляжей Гоа. Утром планировали увидеть рассвет на берегу моря.

Пара возлюбленных уснула. Однако ночью мужчина проснулся из-за того, что кто-то светит фонариком в палатку. Он вышел наружу, чтобы прояснить ситуацию.

За пределами палатки мужчину поджидали двое неизвестных индийцев. В руках у них были мачете.

Сначала агрессивно настроенные мужчины накричали на россиян и ушли. Пара отправилась спать дальше.

Однако через некоторое время агрессивные местные жители вернулись и снова начали светить фонариком в палатку. Россиянин выглянул наружу, и в этот момент получил удар мачете по челюсти, уху и шее. После этого неизвестные убежали.

Почти сразу возлюбленные ушли с пляжа, поймали такси и поехали в госпиталь. Там россиянину обработали порезы, он жив.

Ранее автобус с туристами из РФ слетел с трассы и застрял на горе в Таиланде. Госпитализировали девять человек.