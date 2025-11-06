Двое мужчин с болгаркой и домкратом проникли в тоннель столичного метро

В Москве полицейские задержали двух мужчин, которые спустились в тоннель метро. При себе у нарушителей были домкрат, фотоаппараты и болгарка, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозрительных личностей выявили на станции «Марксистская» Калининской линии. Мужчины попали в объективы камер видеонаблюдения. В кадре видно было, как пассажиры спустились на пути и зашли в тоннель.

На место сразу же прибыли полицейские. Нарушителей задержали и доставили в отдел. Во время досмотра у них изъяли рюкзаки, внутри которых были домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и болгарка.

Сами задержанные заявили, что хотели сделать фотографии технологической зоны метро, чтобы потом опубликовать их в тематических группах.

На нарушителей составили административные протоколы по ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

