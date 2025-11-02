МВД пресекло работу Telegram-бота по распространению данных россиян

сегодня в 09:28

Правоохранительные органы пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению данных россиян. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Низкая стоимость подписки представляла опасность утечки конфиденциальных данных граждан в руки третьих лиц. Выявлены случаи применения злоумышленниками телеграм-бота для хищения денежных средств у россиян.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 статьи 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Петербургские оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца незаконного сервиса. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника и сервисное оборудование. Предварительно, доход подозреваемого доходил до 16 млн рублей в месяц.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, речь идет о Telegram-боте по поиску персональных данных Userbox.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.