сегодня в 18:14

Двое человек пострадали из-за атаки ВСУ на село в Белгородской области

До двух человек увеличилось количество пострадавших при атаке ВСУ на село Никольское Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Украинские дроны атаковали населенный пункт 15 февраля. Удар пришелся по автомобилю. Мужчина получил взрывную травму и баротравму. Его госпитализировали в в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Также было повреждено само транспортное средство. У него пострадали кузов, колеса и стекла.

16 февраля в врачам обратилась супруга пострадавшего. У нее тоже ухудшилось состояние. Женщина вызвала скорую помощь.

Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Ей и ее супругу оказывается вся необходимая помощь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.