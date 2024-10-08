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Двое альпинистов из России погибли в Грузии при восхождении на Казбек

Двое альпинистов из России погибли в Грузии во время восхождения на гору Казбек. Их тела доставили в больницу с помощью вертолетов, сообщает SHOT .

Тела 35-летнего основателя и руководителя московского клуба «Перезагрузка» Александра П. и 41-летнего туриста Антона С. обнаружили на высоте 4700 м.

Отмечается, что альпинисты погибли еще в субботу. Восхождение проходило в плохую погоду. Предварительно, мужчины погибли от гипотермии.

Перед восхождением Антон опубликовал видеоролик, где целовал талисман и утверждал, что «все будет отлично». За месяц до трагедии он делился снимками горы Арарат с подписью «Скоро».

Друзья и близкие второго погибшего, Александра, называли его опытным гидом.

Ранее пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале. Предварительно, они упали с высоты.