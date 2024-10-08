Двое альпинистов из России погибли в Грузии при восхождении на Казбек
Фото - © Константинъ Буркут. Собственная работа/Wikipedia.org
Двое альпинистов из России погибли в Грузии во время восхождения на гору Казбек. Их тела доставили в больницу с помощью вертолетов, сообщает SHOT.
Тела 35-летнего основателя и руководителя московского клуба «Перезагрузка» Александра П. и 41-летнего туриста Антона С. обнаружили на высоте 4700 м.
Отмечается, что альпинисты погибли еще в субботу. Восхождение проходило в плохую погоду. Предварительно, мужчины погибли от гипотермии.
Перед восхождением Антон опубликовал видеоролик, где целовал талисман и утверждал, что «все будет отлично». За месяц до трагедии он делился снимками горы Арарат с подписью «Скоро».
Друзья и близкие второго погибшего, Александра, называли его опытным гидом.
Ранее пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале. Предварительно, они упали с высоты.