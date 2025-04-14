Движение затруднено: пять машин разом столкнулись на ЮВХ в Москве

сегодня в 12:29

Пять автомобилей столкнулись на ЮВХ в Москве и затруднили движение

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве. В результате ДТП движение затруднено, водителям советуют пользоваться объездными путями, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают московские оперативные службы. Информация о наличии пострадавших выясняется.

Детали и обстоятельства массового автостолкновения выясняются.

Между тем на внутренней стороне 108-го километра МКАД произошла авария с участием грузовиков. В результате ДТП движение было затруднено на 4,5 километра. Сведений о пострадавших пока не поступало.

13 апреля на Северо-Восточной хорде (СВХ) Москвы также случилась авария, из-за которой движение оказалось затруднено.