Движение затруднено на 43 км МКАД из-за ДТП

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На внешней стороне 43 километра МКАД рядом со съездом №44 случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства аварии выясняют.

Данных о пострадавших пока нет. Движение затруднено на три километра.

Ранее в ДТП под Санкт-Петербургом вместе с женой разбился бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев. Пара ехала на мотоцикле BMW и столкнулась с Range Rover.