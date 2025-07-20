Трагедия под Питером: в ДТП разбился экс-участник группы The Hatters Вадим Рулев

Экс-участник The Hatters Вадим Рулев погиб вместе с женой в ДТП в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная автокатастрофа с участием бывшего участника группы The Hatters Вадима Рулёва и его жены. Об этом сообщает SHOT .

По предварительным данным, пара на мотоцикле BMW на высокой скорости вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Range Rover.

В результате аварии 35-летний музыкант и его 33-летняя супруга скончались на месте происшествия.

Погибший музыкант в этом году за нарушение ПДД не привлекался в принципе, а водитель Range Rover только за полгода имеет уже 37 административных протоколов.