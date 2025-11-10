Движение затруднено: ДТП произошло на 27 км Северо-Восточной хорды в Москве

Авария с участием автомобиля такси произошла на 27 км СВХ в Москве

Два автомобиля столкнулись на 27 км Северо-Восточной хорды у дома 40Б по улице Уткина. Движение в районе ДТП затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

По предварительным данным СМИ, пострадали два человека. Их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Из-за происшествия движение в районе аварии затруднено на 2,8 км.

Также известно, что две полосы в направлении на юг перекрыты на МСД в районе Окружного проезда. Автолюбителям напомнили, что объехать место аварии можно по ТТК и Русаковской набережной.

В Сети появились кадры с места происшествия. На видео запечатлена работа экстренных служб. Кроме того, в кадре изображен один из поврежденных автомобилей. У него сильно разбита передняя часть. Предварительно, это автомобиль такси.

Ранее Lamborghini Urus влетел в столб в Москве и загорелся. Погибли два человека.

