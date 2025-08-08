Движение восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии после падения человека
Движение восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро после падения человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение введено в график.
Ранее человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Его состояние неизвестно.
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было временно приостановлено от станции «Отрадное» до «Савеловской». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.