сегодня в 14:55

Движение восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии после падения человека

Движение восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро после падения человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение введено в график.

Ранее человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Его состояние неизвестно.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было временно приостановлено от станции «Отрадное» до «Савеловской». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.