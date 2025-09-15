сегодня в 17:10

Движение поездов в Москве затруднено из-за гибели человека под поездом

В Москве человек погиб на путях недалеко от платформы Моссельмаш на Октябрьской железной дороге. Погибший мог быть зацепером, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации канала, человек попал под поезд и не смог выжить. Из-за внештатной ситуации движение поездов на Ленинградском направлении временно затруднено.

Личность и возраст погибшего пока не озвучиваются. Прочие подробности случившегося выясняются.

Ранее в Орловской области поезд сошел с рельсов из-за взрыва. В результате происшествия погибли три сотрудника Росгвардии, сообщали власти.