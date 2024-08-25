Движение по Волоколамскому шоссе снова открыто после ДТП
Дептранс: открыто движение по Волоколамскому шоссе после аварии с 3 участниками
Фото - © Медиасток.рф
Движение по Волоколамскому шоссе рядом с домом 15/22 восстановлено, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Ранее там произошла авария с тремя участниками. Два мотоцикла и машина столкнулись друг с другом. Затем произошел наезд на остановочный павильон.
В нем не оказалось людей. Движение было затруднено с 11:00 воскресенья.
Ранее в Сети появились кадры с места аварии на Волоколамском шоссе. На записи видно, что автобусная остановка получила повреждения.