Движение по Волоколамскому шоссе снова открыто после ДТП

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Дептранс: открыто движение по Волоколамскому шоссе после аварии с 3 участниками

Движение по Волоколамскому шоссе рядом с домом 15/22 восстановлено, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Ранее там произошла авария с тремя участниками. Два мотоцикла и машина столкнулись друг с другом. Затем произошел наезд на остановочный павильон.

В нем не оказалось людей. Движение было затруднено с 11:00 воскресенья.

Ранее в Сети появились кадры с места аварии на Волоколамском шоссе. На записи видно, что автобусная остановка получила повреждения.