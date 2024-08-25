Два мотоцикла и авто столкнулись на Волоколамском шоссе и въехали в остановку
Дептранс: на Волоколамском шоссе автомобиль въехал в автобусную остановку
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ДТП с участием трех транспортных средств произошло на Волоколамском шоссе рядом с домом 15/22. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Два мотоцикла столкнулись с машиной. Произошел наезд на остановочный павильон. На место аварии выехали правоохранительные органы и сотрудники других служб.
Рядом с местом аварии образовалась пробка. Водителям рекомендуется объезжать район, где случилось ДТП.
Ранее в центре Москвы машина врезалась в ресторан. Столкнулись две машины.