Два мотоцикла и авто столкнулись на Волоколамском шоссе и въехали в остановку

сегодня в 11:39

Дептранс: на Волоколамском шоссе автомобиль въехал в автобусную остановку

ДТП с участием трех транспортных средств произошло на Волоколамском шоссе рядом с домом 15/22. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Два мотоцикла столкнулись с машиной. Произошел наезд на остановочный павильон. На место аварии выехали правоохранительные органы и сотрудники других служб.

Рядом с местом аварии образовалась пробка. Водителям рекомендуется объезжать район, где случилось ДТП.

Ранее в центре Москвы машина врезалась в ресторан. Столкнулись две машины.