Движение на МКАД восстановили после массового ДТП
Движение на внешней стороне 95 км МКАД восстановили после смертельного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Движение на внешней стороне 95 км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, на 95 км внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля врезался в находившиеся на дороге после мелкого ДТП автомобили такси «Фольксваген» и «Киа»
В результате погиб водитель «Киа», который сидел на заднем сиденье в автомобиле «Фольксваген» и оформлял европротокол.