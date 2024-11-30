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Движение на МКАД восстановили после массового ДТП

Движение на внешней стороне 95 км МКАД восстановили после смертельного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на внешней стороне 95 км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на 95 км внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля врезался в находившиеся на дороге после мелкого ДТП автомобили такси «Фольксваген» и «Киа»

В результате погиб водитель «Киа», который сидел на заднем сиденье в автомобиле «Фольксваген» и оформлял европротокол.