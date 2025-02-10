Движение на «серой» ветке метро Москвы возобновлено

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Ранее ветка полностью «вставала» из-за пассажира на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В 17:06 на южном участке «серой» ветки временно увеличили интервалы движения, когда на пути оказался человек. Спустя 13 минут департамент транспорта объявил о полной приостановке движения от «Серпуховской» до «Южной» станций, по обратному курсу составы следовали с увеличенными интервалами.

Движение на «серой» ветке подземки полностью восстановили в 17:35. Информации о состоянии человека, оказавшегося на пути, не приводится.

Тем временем в Москве изменили правила аренды электросамокатов. Теперь для того, чтобы покататься на этом транспорте, нужно пройти верификацию на портале mos.ru.

