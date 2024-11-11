Движение на МКАД сократилось до двух полос из-за массового ДТП

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Движение на МКАД осуществляется по двум полосам из-за аварии

На МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется только по двум полосам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись на внутренней стороне 84-го километра МКАД, недалеко от съезда № 84. На месте массового дорожно-транспортного происшествия работают московские оперативные службы.

Сведения о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются. Водителей просят выбирать пути, чтобы объехать место ДТП.

8 ноября на внутренней стороне МКАД также произошла массовая авария. Автостолкновение случилось на внутренней стороне 4 км МКАД, перед съездом № 4.