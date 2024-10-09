Движение частично перекрыли в центре Москвы из-за неадекватного человека
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В Октябрьском тоннеле на Садовом кольце в столице частично перекрыли движение транспорта из-за неадекватного человека, сообщает «МК: срочные новости».
Прохожий сидит на парапете тоннеля и кому-то угрожает.
Сейчас специалисты ждут психологов, так как неадекватный мужчина никого к себе близко не подпускает.
Ранее пьяная девушка прыгнула с Крымского моста в центре города, так как хотела искупаться. Пловчиху вытащили из реки.