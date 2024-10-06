«Решила искупаться»: пьяная девушка прыгнула с Крымского моста в Москве
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Подвыпившая девушка спрыгнула с Крымского моста в столице, так она закрывала купальный сезон, сообщает Baza.
В районе 5 часов утра в воскресенье прохожие увидели плачущую девушку, сидевшую на мосту. Она была только в нижнем белье. Один из очевидцев подбежал к девушке, чтобы спасти, но она прыгнула вниз.
Прохожие вызвали скорую помощь и спасателей. Сотрудники МЧС вытащили 25-летнюю пловчиху на берег и передали ее медикам скорой помощи.
Врачам девушка рассказала, что работает официанткой в кафе. Вчера она была в плохом настроении, поэтому решила немного выпить на работе. Когда запасы спиртного закончились, она отправилась «немножко искупнуться».
У купальщицы не выявили никаких серьезных травм.