«Двигатель то работал, то нет»: как летел севший в Пулкове лайнер

Они уточнили, что во время взлета из столицы услышали подозрительно громкий звук турбины, а через три часа у Boeing 777 заглох двигатель. При этом во время полета двигатель лайнера то работал, то нет.

Туристы добавили, что потом борт развернули, им об этом сообщили за 1,5 часа до посадки в Петербурге.

В лайнере было 400 человек. Он экстренно приземлился в Пулкове в 14:45 в воскресенье. Пассажиров отправили в зал ожидания. Представители авиакомпании Nordwind сказали, что за ними прилетит резервный борт из Шереметьева. По предварительной информации, туристы должны вылететь на Кубу в районе 22 часов.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что рейс благополучно сел в Пулкове.