Две женщины и мужчина провалились под землю на набережной в Удмуртии

Две женщины и мужчина прогуливались по набережной в Сарапуле (Удмуртская Республика), когда внезапно под их ногами образовалась яма. Люди провалились в нее и серьезно пострадали, сообщает «112».

Три человека стояли на набережной, они разговаривали и смеялись. Рядом с ними находились другие люди.

Внезапно под ногами у двух женщин и мужчины образовался провал. Сначала в яму за долю секунды полетели грунт и тротуарная плитка, а затем и люди.

Очевидцы помогли пострадавшим выбраться. Однако им понадобилась помощь врачей.

По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

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