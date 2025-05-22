Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли собаку, провалившуюся в колодец в Кашире

Накануне работники 219-й и 220-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бездомную собаку, угодившую в канализационный колодец. Инцидент произошел в Каширском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены Сергей Звягинцев сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от жителей мкр. Ожерелье, которые услышали жалобный вой из сооружения.

«Заглянув в колодец, неравнодушные граждане увидели сидящего на трехметровой глубине пса. Вытащить самостоятельно животное не представлялось возможным, и люди решили обратиться за помощью к спасателям», — рассказал старший смены.

Сергей Звягинцев добавил, что, прибыв на место, специалисты убедились, что пес не проявляет агрессии и приступили к спасательной операции.

«Спустившись вниз по ходовым скобам, работники противопожарно-спасательной службы обвязали хвостатого пленника спасательной веревкой и осторожно вытянули на поверхность. Умный пес вел себя все это время спокойно, понимая, что ему пришли помочь и позволил осмотреть себя на предмет видимых повреждений. Удостоверившись, что помощь ветеринара спасенному не требуется, специалисты отпустили собаку, которая сразу убежала в неизвестном направлении, а люк закрыли крышкой, лежавшей рядом», — заключил Сергей Звягинцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.