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Две ж/д цистерны сошли с рельсов на станции «Зеленый бор» в Подмосковье

Две цистерны сошли с рельсов на железнодорожной станции «Зеленый бор» Ярославского направлении МЖД. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник около 13:50 в городском округе Пушкинский. На станции «Зеленый бор» сошли с рельсов и опрокинулись 2 цистерны, заполненные газом пропаном.

Разлива топлива на месте происшествия не произошло, ущерб окружающей среде не причинен.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.​​​​​​​

Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал.