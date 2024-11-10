Две российские блогерши поглумились над трагедией в подмосковном «Крокусе»

Две юные блогерши из Владимирской области опубликовали видео, в котором поглумились над терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «360» .

«Всем привет, наши любимые фолловеры. Сегодня у нас сходка. Мы приехали в „Крокус Сити Холл“ и сейчас будем устраивать теракт», — заявила на камеру одна из девушек.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед концертом рок-группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям. Затем в «Крокусе» вспыхнул пожар. В результате теракта погибли 145 человек.

О трагедии высказывался губернатор Московской области Андрей Воробьев, называвший атаку на «Крокус» общей болью и горем.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.