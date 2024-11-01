Две работы известного художника похитили из голландской картинной галереи

Две работы известного художника Энди Уорхола похитили из голландской галереи MPV в Ойстервейке. Также еще две картины украли, но выбросили на улице, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.

Кража произошла ночью. Злоумышленники воспользовались взрывчаткой, чтобы проникнуть внутрь галереи. Из-за взрывной волны выбиты входные двери и окна. Пострадали также дома, которые расположены неподалеку.

Проникнувшие в здание воры похитили четыре работы серии «Правящие королевы». Они были созданы художником в 1980-х годах. На портретах изображены голландская Беатрикс, британская Елизавета II, датская Маргрете II и королева Свазиленда Нтомби Твала.

Две из работ преступники выбросили, так как они не поместили к ним в автомобиль, а две оставшиеся картины с изображением британской и датской королев забрали с собой. Примерная стоимость портретов не раскрывается.

Владелец галереи Марк Пейт Виссер считает, что ограбление провалилось, так как портреты были «непоправимо повреждены». Также он отметил, что был застрахован от финансового ущерба. Историк искусства Виллем Баарс отметил, что картины не были настолько редкими, а вот продать их будет сложно, так как они повреждены.

Ранее неизвестные выкрали Указ императора Петра II из Российского военно-исторического архива. Они подменили его подделкой.