Две москвички решили обучиться привлечению богатства и получили 29 млн руб долга

Девушки из Москвы оказались должны 29 млн рублей друзьям и банкам после прохождения курсов по привлечению богатства. Коуч-инфобизнесменка обучала женщин оформлять кредиты для создания своих курсов, направленных на рост доходов, сообщает Baza .

Две девушки пошли учиться к одному из бизнес-коучей — Надежде М. Она рассказывала, что для улучшения качества жизни необходимо открыть свои курсы.

Чтобы создать их, ученикам необходимо было большое количество средств. Самый простой способ привлечь деньги — занять их. Некоторые девушки боялись брать кредиты. На это коуч парировала, что нужно верить в себя, успех и богатую жизнь.

Таким образом, на курсах Надежда М. фактически обучала девушек оформлять на себя огромные займы. Часть средств она предлагала занимать под видом «инвестиций».

За первый месяц «обучения» у Надежды москвички заплатили 1 млн рублей. Одна из девушек набрала кредитов и долгов на 10 млн рублей, однако успеха достичь не удалось.

Вторая дама оформила займов на 19 млн рублей. Она была вынуждена подать заявление на банкротство. Также ей приходится прятаться от знакомых, у которых она занимала средства.

