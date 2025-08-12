сегодня в 19:09

Две машины столкнулись в районе проспекта Мира на внешней стороне ТТК

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Авария произошла в районе дома № 84 на проспекте Мира, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

Водителей предупредили, что движение автомобилей затруднено на 1,4 км. Их призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее в районе 1-го Казанского проспекта на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве столкнулись сразу несколько автомобилей. Из-за происшествия в районе аварии образовался дорожный затор.