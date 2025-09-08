Две машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве Происшествия сегодня в 19:00

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте рядом с Парком Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся работники оперативных служб. Причины аварии выясняют. Количество пострадавших пока неизвестно. Движение по направлению к области затруднено. Ранее в Астрахани водитель вышел из автобуса, оставив работающий двигатель. Транспортное средство поехало с горки и протаранило припаркованный легковой автомобиль.